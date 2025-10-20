В Гонконге при посадке грузового самолета Boeing 747 погиб один человек

В Гонконге при посадке грузовой самолет Boeing 747 выехал за границы взлетно-посадочной полосы и столкнул автомобиль в воду, в результате чего погиб один человек, передает издание South China Morning Post со ссылкой на местные правоохранительные органы. Борт частично оказался в воде, экипаж не пострадал.

Один человек погиб, после того как грузовой самолет выкатился с северной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гонконга утром в понедельник, по-видимому, задев транспортное средство на земле и частично оказавшись в море, — сказано в публикации.

