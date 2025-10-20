Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в петербургском Пулково Пассажирский самолет кружит над Петербургом из-за неисправности шасси

Самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета, передает РЕН ТВ. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

В настоящее время воздушное судно вырабатывает авиатопливо для обеспечения безопасного приземления. Аварийные службы уже дежурят в аэропорту.

