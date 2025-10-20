Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 02:40

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в петербургском Пулково

Пассажирский самолет кружит над Петербургом из-за неисправности шасси

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета, передает РЕН ТВ. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

В настоящее время воздушное судно вырабатывает авиатопливо для обеспечения безопасного приземления. Аварийные службы уже дежурят в аэропорту.

Ранее во время регулярного рейса из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX произошло разрушение лобового стекла. По предварительной информации источника, причиной инцидента мог стать космический мусор или небольшой метеорит.

До этого пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний, самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Чрезвычайная ситуация возникла на высоте 10 километров, когда лайнер авиакомпании Air China выполнял рейс из Ханчжоу в Сеул.

Кроме того экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после перепалки с бортпроводницей. Бывший спортсмен занял кресло у аварийного выхода. Стюардесса попросила спортсмена освободить место, однако он не стал этого делать.

