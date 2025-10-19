Лобовое стекло Boeing 737 MAX разбилось на высоте 11 тысяч метров Пилот Boeing 737 MAX пострадал из-за разбитого стекла на высоте 11 тысяч метров

Во время регулярного рейса из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX произошло разрушение лобового стекла. По предварительной информации Reuters, причиной инцидента мог стать космический мусор или небольшой метеорит.

Происшествие было зафиксировано на крейсерской высоте 11 тыс. метров. В результате повреждения пострадал один из пилотов – осколки посекли его руку.

Это уже второй подобный случай с самолетами Boeing за последнее время. Другой лайнер компании был вынужден подать сигнал бедствия над Атлантическим океаном из-за трещины в лобовом стекле. Тогда самолет совершал перелет из Брюсселя в Соединенные Штаты, но экипажу пришлось выполнить экстренную посадку в Великобритании.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) увеличило месячный лимит на производство самолетов Boeing 737 Max — самых популярных в линейке авиастроителя. Это произошло впервые почти за два года после инцидента, когда у самолета прямо во время полета отвалилась дверная заглушка.

Ранее Пентагон утвердил проект палубного истребителя нового поколения для ВМС США. В скором времени будет выбран подрядчик для производства военной техники.