16 октября 2025 в 17:52

Рухнувшее с 50-го этажа окно чуть не убило человека в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Окно рухнуло с 50-го этажа нового жилого комплекса City Bay в Москве вместе с креплением, сообщает Telegram-канал «112». Произошедшее попало в поле зрения камеры видеонаблюдения, очевидцы также засняли последствия. По данным источника, упавшее стекло чуть не убило работника, который в тот момент находился рядом с домом.

Как уточнил канал, застройщик менял стекло в квартире одного из жильцов по гарантии. Однако в один момент трос оборвался, и окно рухнуло вниз. При этом, как утверждает местный житель в видеоролике, подобное в жилом комплексе происходит уже второй раз.

Ранее жители Сочи пожаловались на сошедший оползень у многоквартирного дома. Причиной техногенной катастрофы могли стать строительные работы. Из-за схода грунта парковка возле дома просела вглубь на три метра — образовался обрыв.

До этого в Москве строительные леса рухнули на людей у метро «Каширская». По предварительным данным, под завалами могли находиться пять человек. Экстренные службы провели работу на месте происшествия.

Москва
окна
стекла
падения
обрушения
кадры
