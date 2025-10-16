Рухнувшее с 50-го этажа окно чуть не убило человека в Москве

Окно рухнуло с 50-го этажа нового жилого комплекса City Bay в Москве вместе с креплением, сообщает Telegram-канал «112». Произошедшее попало в поле зрения камеры видеонаблюдения, очевидцы также засняли последствия. По данным источника, упавшее стекло чуть не убило работника, который в тот момент находился рядом с домом.

Как уточнил канал, застройщик менял стекло в квартире одного из жильцов по гарантии. Однако в один момент трос оборвался, и окно рухнуло вниз. При этом, как утверждает местный житель в видеоролике, подобное в жилом комплексе происходит уже второй раз.

