В Москве строительные леса рухнули на людей В Москве пять человек пострадали из-за падения строительных лесов

Строительные леса с рабочими обрушились у метро «Каширская» в Москве, сообщает MSK1.ru. По предварительным данным, под завалами могут находиться пять человек. На место происшествия выехали экстренные службы.

Инцидент на улице Москворечье подтверждают экстренные службы. В момент обрушения строительных лесов на них находились трое рабочих. Они упали на землю вместе с конструкцией, подтвердили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Рабочие проверяются медиками. Аварийно-спасательные работы не проводились, — рассказали в оперативных службах.

Ранее потолок школы № 4 города Сальска Ростовской области обрушился прямо во время урока. Никто из учеников или преподавателей не пострадал, в тот же день потолок отремонтировали. По информации местных СМИ, последний капитальный ремонт в учебном заведении был в 2006 году. Администрация района заявила, что в 2027 году запланировано комплексное обследование здания.