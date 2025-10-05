Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 13:38

Потолок рухнул на учеников в российской школе прямо во время урока

Часть потолка обвалилась во время урока в школе № 4 в Сальске Ростовской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Часть каркаса подвесного потолка рухнула прямо во время урока в школе № 4 города Сальска Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, последний капитальный ремонт в учебном заведении был в 2006 году. Снаружи здание выглядит не лучше — по фасаду тянется большая трещина.

По предварительным данным, никто из учеников и педагогов не пострадал, в этот же день потолок был отремонтирован. В пресс-службе администрации Сальского района подчеркнули, что в 2027 году запланировано комплексное обследование здания.

Информация о капитальном ремонте здания школы в 2025 году не соответствует действительности. Капитальный ремонт здания был проведен в 2006 году. С момента выявления трещины на здании проводится постоянный мониторинг, — уточнили в администрации.

Ранее в Екатеринбурге в школе № 183 на улице Пехотинцев затопило целый класс. По словам очевидцев, поток воды лился с потолка. Учителям и ученикам пришлось расставить по периметру класса ведра.

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения здания средней общеобразовательной школы № 5 в городе Татарске. Учебное заведение было построено еще в 1937 году. По данным на 2019 год, его износ превышал 70%.

