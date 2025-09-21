«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 08:46

Уголовное дело возбудили по факту обрушения школы в Новосибирской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудниками Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения здания средней общеобразовательной школы № 5 в городе Татарске, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.

В городе Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы № 5, никто не пострадал. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

На место происшествия уже выехала следственная группа. Степень износа конструкции и причины обрушения здания будут установлены в ходе судебной строительной экспертизы. Кроме того, в школе изъяли всю необходимую документацию.

Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении, — добавили в ведомстве.

Обрушение здания школы № 5 произошло в Татарске в это воскресенье, 21 сентября. Очевидцам удалось заснять произошедшее на камеру. На опубликованных кадрах видно, как крыша проседает и падает на землю, поднимая клубы пыли.

Новосибирская область
СК РФ
уголовные дела
школы
обрушения
