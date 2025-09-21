«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 07:58

Момент обрушения школы в Татарске попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал «КП-Новосибирск» опубликовал момент обрушения школы в Татарске Новосибирской области. На кадрах видно, как крыша проседает и падает на землю, поднимая клубы пыли.

Автор ролика отметил, что «произошла катастрофа». Мужчина добавил: большой удачей стал тот факт, что внутри в момент обрушения не было детей.

Ранее стало известно, что в городе Татарске Новосибирской области частично развалилась школа. Подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее в дагестанском селе Кумух обрушилась часть исторической крепостной стены. Как уточнил глава Лакского района Юсуп Магомедов, крепость Бурхай-кала была повреждена в результате проливных дождей, ее восстановят в ближайшее время, поскольку это «больше, чем древние камни, — это гордый дух народа».

Тем временем в Орске часть футбольного поля на стадионе школы № 38 неожиданно обрушилась под землю. По информации СМИ, грунт провалился прямо на расположенную ниже подземную парковку. В результате образовалась значительная по размерам яма, которая возникла в непосредственной близости от футбольных ворот. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

школы
обрушения
Новосибирская область
Татарск
