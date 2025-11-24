День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 23:08

Потомки французского информатора разведки СССР получили российские паспорта

Нарышкин вручил паспорта РФ дочери и внуку информатора разведки СССР Пака

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь и внук информатора советской разведки, француза Жоржа Пака, стали гражданами России, следует из репортажа телеканала «Россия 1». Церемония вручения паспортов прошла в штаб-квартире СВР, где их лично принял директор службы Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что сотрудничество Пака с СССР не было связано с материальной выгодой, а имело идейную основу. Нарышкин отметил, что французский государственный служащий, будучи убежденным антифашистом, сам вышел на связь с советской разведкой во время Второй мировой войны.

По словам дочери разведчика Изабель Пак, решающим толчком для обращения за российским гражданством стала «пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине», где европейские элиты продолжают использовать деньги своих граждан для дальнейшего разжигания конфликта. Она подчеркнула, что это стало «кульминацией отвращения».

Директор СВР также прокомментировал ситуацию в Европе, назвав часть высокопоставленных чиновников «серыми, посредственными людьми». При этом он выразил уверенность, что история в конечном счете все расставит по своим местам.

Ранее Нарышкин заявил о фиксации Россией опасного распространения нацистской идеологии на Украине. Он также указал на присутствие деструктивных «метастазов» аналогичных взглядов в ряде европейских государств.

Франция
Россия
Сергей Нарышкин
гражданство
