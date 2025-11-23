Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Молдавская кухня — это кладезь по-настоящему душевных и сытных блюд, которые согревают и дарят невероятное чувство уюта. И плацинды занимают в этом списке одно из самых почетных мест. Это не просто лепешки, а целое искусство — тончайшее тесто и щедрая, сочная начинка, которая тает во рту. Сегодня я предлагаю вам классический вариант — с картофелем и курицей. Такие лепешки хороши и как самостоятельное блюдо, и как сытная закуска. Они неизменно пользуются успехом и у детей, и у взрослых, становясь настоящей звездой любого стола.

Для теста замесите 500 граммов муки, 250 мл теплой воды, щепотку соли и 3 столовых ложки растительного масла. Дайте ему отдохнуть минут 30. Для начинки отварите 3 крупные картофелины и разомните в пюре. 300 граммов куриного филе мелко нарежьте и обжарьте с двумя измельченными луковицами до готовности. Смешайте картофель и курицу, добавьте соль и перец по вкусу. Тесто разделите на небольшие шарики. Каждый раскатайте в очень тонкую лепешку. В центр выложите начинку, края лепешки соберите к центру, защипывая как мешочек, а затем аккуратно раскатайте скалкой в круглую лепешку. Обжаривайте плацинды на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета под крышкой. Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами.

