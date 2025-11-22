Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Знаете, что нужно уютному воскресному утру? Аромат свежей домашней выпечки, который собирает всю семью за столом! Белорусские смаженки — это не просто открытые пирожки, а настоящая душа национальной кухни. Представьте: нежное дрожжевое тесто, хрустящая корочка и щедрая несладкая начинка — грибы с луком, яйца с зелёным луком или мясной фарш. Они напоминают одновременно и мини-пиццы, и ватрушки, но имеют свой особый, ни с чем не сравнимый характер. Это та выпечка, которую готовили наши бабушки, и которую так приятно есть всей семьёй.

Для теста вам понадобится: 250 мл молока, 8 г дрожжей, 1 ст.л. сахара, 40 мл растительного масла, 410 г муки, 2 яйца, соль. Для начинки: отварные яйца с зелёным луком. Подогрейте молоко, растворите дрожжи с сахаром. Добавьте масло, яйца, муку и соль. Замесите тесто и дайте подойти 1.5-2 часа. Разделите на порции, раскатайте лепёшки. Выложите начинку, оставив края. Дайте постоять 15 минут. Смажьте желтком и выпекайте 20-25 минут при 180°C. Подавайте тёплыми со сметаной или бульоном. Эти смаженки особенно хороши с чаем или молоком!

