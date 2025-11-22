Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 12:14

«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах

The Times: Трамп считает Путина обладателем всех козырей на переговорах

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что российский президент Владимир Путин обладает всеми преимуществами перед возможными мирными переговорами по Украине, сообщает The Times. Такая оценка дана в контексте обсуждения нового мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Президент США считает, что у Путина на руках все козыри, — говорится в материале.

Ранее Трамп вновь указал Зеленскому на отсутствие у Киева серьезных преимуществ в противостоянии с Россией. Американский лидер также подчеркнул необходимость достижения договоренностей по урегулированию со стороны украинского президента.

Кроме того, Зеленский сообщил о намерении предлагать дополнительные варианты к новому американскому проекту урегулирования. Он подчеркнул, что Киев планирует конструктивно взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими западными союзниками.

Также президент Украины косвенно подтвердил получение от Вашингтона недельного срока для согласования мирной инициативы Трампа. По данным источников, политик охарактеризовал предстоящий период как сложные семь дней переговорного процесса.

Дональд Трамп
переговоры
мир
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МО озвучили внушительное число сбитых БПЛА ВСУ за сутки
Россиянам рассказали, как снизить налог на банковские вклады
Королевская семья Британии: новости, Маркл развеяла слухи о разводе с Гарри
В Калининграде мужчина воровал дверные ручки
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС РФ в Константиновке
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.