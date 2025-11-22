«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что российский президент Владимир Путин обладает всеми преимуществами перед возможными мирными переговорами по Украине, сообщает The Times. Такая оценка дана в контексте обсуждения нового мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Президент США считает, что у Путина на руках все козыри, — говорится в материале.

Ранее Трамп вновь указал Зеленскому на отсутствие у Киева серьезных преимуществ в противостоянии с Россией. Американский лидер также подчеркнул необходимость достижения договоренностей по урегулированию со стороны украинского президента.

Кроме того, Зеленский сообщил о намерении предлагать дополнительные варианты к новому американскому проекту урегулирования. Он подчеркнул, что Киев планирует конструктивно взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими западными союзниками.

Также президент Украины косвенно подтвердил получение от Вашингтона недельного срока для согласования мирной инициативы Трампа. По данным источников, политик охарактеризовал предстоящий период как сложные семь дней переговорного процесса.