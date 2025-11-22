Трамп напомнил Зеленскому об отсутствии у Киева «козырей» Трамп: у Зеленского нет «козырей» в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп напомнил о своем предупреждении президенту Украины Владимиру Зеленскому об отсутствии у Киева «козырей» в конфликте, сообщили на сайте Белого дома. Он также отметил, что считает необходимым для Зеленского пойти на договоренности в урегулировании конфликта.

Вы, может быть, помните, что не слишком давно в Овальном кабинете я сказал: «У вас нет козырей». <…> Я думал, что ему (Зеленскому. — NEWS.ru) следовало пойти на сделку год назад, два года назад, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Трамп может оказывать давление на Зеленского для получения компрометирующих материалов на демократов и семью экс-президента США Джо Байдена в рамках внутриполитической борьбы. По его мнению, это создаст сложный выбор для главы Украины, который пока предпочитает продолжать конфликт.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на мирный план Трампа только после получения официальной информации через официальные каналы. Дипломат подчеркнула, что комментировать противоречивые утечки преждевременно.