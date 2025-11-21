Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Будут потери»: раскрыто, чем для Зеленского может обернуться план Трампа

Экс-нардеп Килинкаров: США будут оказывать давление на Зеленского ради выгоды

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Глава Белого дома Дональд Трамп может оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского в рамках своей личной борьбы с республиканцами, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, украинскому политику придется идти на уступки, несмотря на сопротивление.

Ничем хорошим мирный план Трампа для Зеленского не закончится. К тому же, думаю, что у него вообще хороших решений по выходу из этой ситуации нет. Безусловно, будут потери. Администрации Трампа нужно решить очень пикантный вопрос, очень сложный для президента Украины, — это получить компрометирующие материалы на демократов и семейку [Джо] Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru). Я думаю, что пока с Зеленским будут вести переговоры и оказывать давление, чтобы получить желаемый для Трампа результат в вопросах предстоящей схватки внутри Соединенных Штатов, — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что серьезность потерь для Зеленского будет зависеть от его политических решений. По словам экс-нардепа, на данный момент президент Украины решил укрепить свои позиции внутри страны, не идти на уступки и демонстрировать готовность продолжать политическую борьбу. Килинкаров пояснил, что цель Киева заключается в том, чтобы максимально затянуть конфликт.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Основной вопрос беседы касался нового американского плана по разрешению конфликта на Украине.

США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
