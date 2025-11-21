Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:53

Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает украинский телеканал «Общественное». По его информации, главной темой переговоров стал новый план США по урегулированию конфликта.

Лидеры обсуждают проект мирного плана по прекращению конфликта на Украине, — отметил источник канала.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине после того, как получит официальную информацию. По ее словам, комментировать противоречивые утечки — это неблагодарное занятие.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не намерены вести переговоры по Украине в «мегафонном режиме». Он уточнил, что Москва заинтересована в том, чтобы диалог увенчался успехом. По мнению пресс-секретаря российского лидера, утрата территорий сокращает у президента Украины Владимира Зеленского свободу принятия решений.

Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
переговоры
