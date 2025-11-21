Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:41

Песков заявил, что Россия не хочет «мегафонных» переговоров по Украине

Песков: Россия заинтересована в успешном проведении переговоров по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Российские власти не намерены вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине в «мегафонном режиме», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва заинтересована в том, чтобы диалог увенчался успехом.

Мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков выразил мнение, что эффективная работа российской армии в зоне СВО должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться сейчас, пока не поздно. Он также указал на опасность и бессмысленность продолжения конфликта.

До этого представитель Кремля сообщил, что российская сторона осведомлена о наличии возможных модификаций и формулировок в плане по урегулированию конфликта на Украине со стороны США. Однако Москва пока не получала от Вашингтона каких-либо официальных заявлений на эту тему, уточнил Песков.

По информации источников, проект мирного плана США состоит из 28 пунктов и включает в себя четыре группы вопросов: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Согласно положениям документа, Украина, в частности, должна сократить свою армию вдвое и отказаться от притязаний на ДНР, ЛНР и Крым.

Дмитрий Песков
Украина
Россия
переговоры
