В Кремле прокомментировали корректировки в плане США по Украине Песков: Россия знает о возможных изменениях в мирном плане со стороны США

Российская сторона осведомлена о наличии возможных модификаций и формулировок в плане по урегулированию конфликта на Украине со стороны США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва пока не получала от Вашингтона каких-либо официальных заявлений на эту тему.

Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок [мирного плана со стороны США], но официально мы ничего не получали. Более того, что-то мы узнаем из прессы, — сказал Песков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли подпишет мирный план США до 27 ноября. По его словам, реализация документа может быть осуществлена быстро, но только при условии давления на украинского лидера.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов также считает, что Россия не примет условия мирного плана США о выплатах Украине. По его словам, все разговоры о репарациях со стороны Москвы лишены какого-либо правового и экономического обоснования.