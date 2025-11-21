Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:21

В Кремле прокомментировали корректировки в плане США по Украине

Песков: Россия знает о возможных изменениях в мирном плане со стороны США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская сторона осведомлена о наличии возможных модификаций и формулировок в плане по урегулированию конфликта на Украине со стороны США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва пока не получала от Вашингтона каких-либо официальных заявлений на эту тему.

Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок [мирного плана со стороны США], но официально мы ничего не получали. Более того, что-то мы узнаем из прессы, — сказал Песков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли подпишет мирный план США до 27 ноября. По его словам, реализация документа может быть осуществлена быстро, но только при условии давления на украинского лидера.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов также считает, что Россия не примет условия мирного плана США о выплатах Украине. По его словам, все разговоры о репарациях со стороны Москвы лишены какого-либо правового и экономического обоснования.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
США
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На остановке в Подмосковье заметили подозрительную пачку денег
Появились фото сгоревшего дотла в Петербурге Rolls-Royce
Ростехнадзор раскрыл причины прорыва дамбы в Орске
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.