21 ноября 2025 в 13:25

Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине

Станислав Наумов Станислав Наумов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия не примет условия мирного плана США о выплатах Украине, предположил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, все разговоры о репарациях со стороны РФ лишены какого-либо правового и экономического обоснования.

Стоит учесть, сколько Россия вложила в Украину, начиная с 1991 года. Не говоря уже о том, сколько Советский Союз вкладывал в развитие экономики Украинской ССР: это триллионы триллионов золотых червонцев. Никто с нашей стороны никому ничего не должен. Может быть, мы и согласимся на законных основаниях вложиться в те предприятия, которые когда-то были созданы нашей страной, но это не повод для контрибуции и репарации со стороны России. Это киевский режим будет выплачивать убытки жителям регионов, расположенных на левом берегу Днепра, которых они безжалостно в течение последнего десятилетия уничтожали, — высказался Наумов.

Он отметил, что современная украинская экономика была создана в советский период и является частью единого народного хозяйства СССР. По его мнению, украинские олигархи «разбазарили и разворовали» это наследие, доведя предприятия до краха.

Надо понимать, что все предприятия, которые работали и работают на Украине являются частью единого советского народного хозяйства. Украинские олигархи умудрились это все разбазарить и разворовать. Поэтому им всем должно быть стыдно за то, что они довели эти замечательные предприятия, созданные в советскую пору до краха. У Украины нет своей экономики: есть только подачки со стороны западных спонсоров, — резюмировал Наумов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал новый план США по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что инициатива главы Белого дома Дональда Трампа вызывает большие ожидания.

Украина
Россия
США
Киев
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
