Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине

Россия не примет условия мирного плана США о выплатах Украине, предположил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, все разговоры о репарациях со стороны РФ лишены какого-либо правового и экономического обоснования.

Стоит учесть, сколько Россия вложила в Украину, начиная с 1991 года. Не говоря уже о том, сколько Советский Союз вкладывал в развитие экономики Украинской ССР: это триллионы триллионов золотых червонцев. Никто с нашей стороны никому ничего не должен. Может быть, мы и согласимся на законных основаниях вложиться в те предприятия, которые когда-то были созданы нашей страной, но это не повод для контрибуции и репарации со стороны России. Это киевский режим будет выплачивать убытки жителям регионов, расположенных на левом берегу Днепра, которых они безжалостно в течение последнего десятилетия уничтожали, — высказался Наумов.

Он отметил, что современная украинская экономика была создана в советский период и является частью единого народного хозяйства СССР. По его мнению, украинские олигархи «разбазарили и разворовали» это наследие, доведя предприятия до краха.

Надо понимать, что все предприятия, которые работали и работают на Украине являются частью единого советского народного хозяйства. Украинские олигархи умудрились это все разбазарить и разворовать. Поэтому им всем должно быть стыдно за то, что они довели эти замечательные предприятия, созданные в советскую пору до краха. У Украины нет своей экономики: есть только подачки со стороны западных спонсоров, — резюмировал Наумов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал новый план США по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что инициатива главы Белого дома Дональда Трампа вызывает большие ожидания.