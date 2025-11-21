В Госдуме высказались о сжатых сроках Зеленскому на подписание плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли подпишет мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта до 27 ноября, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, реализация документа может быть осуществлена быстро, но только при условии давления на Киев.

Я, конечно, сомневаюсь в этих сроках, [что 27 ноября будет подписан мирный план США по урегулированию конфликта на Украине], потому что это еще не обсуждалось. Зеленский может его подписать, только если на него надавят. Этот договор надо сначала увидеть, обсудить. Я думаю, что реализовано все может быть быстро, если будет желание. Мы готовы рассматривать мирные соглашения. РФ последовательно решает все эти задачи на протяжении многих лет, — высказался Чепа.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предположил, что Россия не примет условия мирного плана США о выплатах Украине. По его словам, все разговоры о репарациях со стороны РФ лишены какого-либо правового и экономического обоснования.