20 ноября 2025 в 20:42

Новый мирный план по Украине: что известно

Западные СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа втайне разработала новый проект мирного договора по Украине. Он якобы подразумевает отказ Киева от притязаний на Крым и Донбасс, сокращение численности ВСУ и запрет на поставки ряда вооружений. Насколько приемлем новый вариант соглашения для всех участников конфликта, почему Европа называет его капитуляцией Вашингтона перед Москвой, будет ли достигнут мир в ближайшей перспективе — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом мирном плане США по Украине

По данным Politico, проект мирного плана состоит из 28 пунктов, а одним из главных его координаторов выступил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Разработка документа началась еще в октябре, после его встречи в Майами со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым.

Издание Axios сообщило со ссылкой на источники в правительствах России и США, что план включает в себя четыре группы вопросов: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Согласно положениям документа, Украина, в частности, должна сократить свою армию вдвое и отказаться от притязаний на Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Крым.

Эксперты отметили, что в проект мирного договора, если верить западным изданиям, не вошел ряд ключевых для России пунктов. По словам политолога Юрия Светова, в нем нет четких гарантий безопасности для РФ относительно НАТО и Европы в целом.

В свою очередь политолог и историк Юрий Якорь указал на спорный и недостаточный характер территориальных уступок в проекте соглашения. «У нас есть еще Херсон с Запорожьем, которые нам никто не собирается отдавать в тех границах, которые уже прописаны в российской Конституции. В силу этого конституционного статуса для нас уступки по Херсонской области и Запорожью теперь невозможны», — подчеркнул эксперт.

По его словам, важно то, что американское руководство на данном этапе готово услышать хотя бы часть доводов Москвы.

Американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с NEWS.ru отметил, что в проекте договора упоминаются Запорожье и Херсон, но лишь по линии боевого соприкосновения.

«Судя по публикации Axios, в документе подробно прописан статус Луганской и Донецкой народных республик, а также новых регионов, где планируется демилитаризованная зона. Буквально от тех границ, куда дошел русский солдат», — подчеркнул эксперт.

По мнению Дробницкого, Европа никогда не пойдет на подобное соглашение. «Европейцы не дадут этому свершиться, это не в их интересах. Демократическая партия США тоже будет стоять за украинскую войну», — заявил политолог.

По его словам, без расширения НАТО и создания постоянного напряжения на границах с Россией единая Евроатлантика окажется никому не нужна.

«Если не будет этого конфликта, то зачем вложения США в Североатлантический альянс и их присутствие в Европе? Без постоянной конфронтации с РФ Европа — конченый проект. Это удар по американским и канадским либералам, потому что некуда показывать пальцами и говорить, что консерватизм — это плохо, а либерализм — хорошо», — пояснил Дробницкий.

Почему Европа выступает против мирных инициатив Трампа по Украине

В Европе, которую не поставили в известность о подготовке Вашингтоном нового соглашения, были шокированы, поскольку посчитали его фактической капитуляцией перед Москвой.

Вопрос о нейтральном статусе Украины и взаимоотношениях с ЕС и НАТО ранее поднимал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он написал в программной статье «Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем», что необходимо надежно гарантировать безопасность России и нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии Альянса».

По мнению экспертов, НАТО и Европа категорически не согласятся с проектом мирного урегулирования по Украине. Якорь отметил, что проблема заключается в деградации европейских политических элит.

«Эти люди настолько прониклись идеей нанести стратегическое поражение России, что готовы играть в эту игру буквально до последних собственных трусов, невзирая ни на какие издержки», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, у Трампа нет реальных механизмов, чтобы изменить эту позицию европейского руководства.

Дробницкий подчеркнул, что речь идет о более значимых вопросах, чем Украина, а именно о выживании глобалистского Запада в качестве политической системы.

«Как только пропадает необходимость в единой Евроатлантике, исчезают и Евросоюз, и европейские структуры НАТО, и единая европейская валюта. Затем Канада. В этом случае западный мир уйдет в очень крутой и никем не сдерживаемый правый поворот. Все, кто сейчас руководит на Западе, очень сильно не хотят, чтобы им пришел такой конец», — заявил эксперт.

По его мнению, поэтому и на Трампа, и на Украину будет оказываться давление, чтобы предлагаемый мирный договор никогда не был заключен. Европе прогнуть Киев не составит никакого труда, подчеркнул он.

«Украина не обладает политической субъектностью. Более того, модуль и направление действий руководства этой страны определяют глобалисты евроатлантического толка. Даже если предположить, что Владимира Зеленского снимут с поста президента, любой другой человек во главе киевского правящего режима точно так же будет воевать против России, а не заключать договоры, предложенные Трампом», — сказал Дробницкий.

Есть ли шансы у Москвы и Киева на обсуждение и подписание мирного договора

По сообщению Financial Times, украинские власти подвергли резкой критике новый мирный план, подчеркнув, что без существенных изменений он не будет реализован на Украине.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к переговорам. При этом он отметил, что мирное урегулирование должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины конфликта.

По мнению Якоря, подписание Украиной документа в нынешнем формате стало бы проблемой для Москвы.

«Допустим, Киев заключает этот договор. В нем нет Запорожья и Херсона, гарантий нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО. Для нас заключение такой сделки будет неприемлемым. В этом случае во всем мире посчитают, что Киев уже на все согласился, а Россия и Владимир Путин якобы продолжают агрессию», — отметил эксперт.

Даже если состоится серьезное обсуждение мирного соглашения, много времени уйдет на то, чтобы его согласовать, добавил Дробницкий.

«Эта процедура займет как минимум три-четыре месяца, поскольку в документе огромное количество нюансов. Например, в нем написано о сокращении украинской армии в два раза. Речь идет о ее численности в 2022 или в 2025 году? В проекте договора говорится о запрете на поставки определенных видов оружия для Украины. Какие это вооружения? Главное — как все это будет контролироваться?» — задался вопросом эксперт.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, пока есть только утечки в СМИ об обсуждении плана Трампа и его содержании.

«Стоит комментировать перспективы заключения соглашения, основываясь на конкретных предложениях и договоренностях. Мы исходим из базиса Анкориджа и достигнутых пониманий на российско-американском саммите на Аляске», — подчеркнул парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Он напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование украинского конфликта. «Мы готовы к переговорам при учете национальных интересов РФ и территориальных реалий на земле», — заключил депутат.

