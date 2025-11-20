Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 08:46

Новый мирный план США по Украине заставил Запад нервничать

Politico: новый мирный план США по Украине ошеломил страны Запада

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Украинские и европейские чиновники были потрясены, когда узнали о существовании нового плана США по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Politico со ссылкой на источник. По его словам, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф начал работать над новым планом урегулирования еще в конце октября, после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами.

Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании этого плана, — подчеркнул собеседник издания.

Многие западные и украинские политики начали опасаться, что Вашингтон может уступить требованиям Москвы, уточнил он. В то же время представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала от США никакой информации по официальным каналам насчет неких «соглашений» по Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для устойчивого урегулирования конфликта на Украине нужно нейтрализовать угрозы, исходящие от НАТО. Он добавил, что также необходимо обеспечить безопасность РФ и добиться соблюдения прав русских людей на территориях, которые контролирует Киев.

