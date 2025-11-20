Песков высказался о переговорах на фоне скандала на Украине

Россия сохраняет готовность к мирным переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет ТАСС, спикер Кремля добавил, что любое урегулирование должно привести к ликвидации коренных источников противостояния.

Россия продолжает оставаться открытой для этого [мирного] урегулирования [ситуации на Украине], но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта, — сказал Песков.

Ранее он говорил, что любой период времени подходит для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Именно так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о целесообразности текущего момента для решения кризиса.

Согласно информации британских СМИ, американский план урегулирования предусматривает значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины. Информированные источники сообщают о возможном уменьшении личного состава ВСУ до 40% от текущих показателей.

До этого политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что США предлагают мирный план по украинскому конфликту с целью остановить продвижение российских войск. По его оценке, Вашингтон демонстрирует непоследовательную позицию, поскольку параллельно планирует ужесточение санкционного давления на Москву.