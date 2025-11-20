Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 13:30

Песков высказался о переговорах на фоне скандала на Украине

Песков заявил, что Россия открыта для мирного завершения конфликта на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия сохраняет готовность к мирным переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет ТАСС, спикер Кремля добавил, что любое урегулирование должно привести к ликвидации коренных источников противостояния.

Россия продолжает оставаться открытой для этого [мирного] урегулирования [ситуации на Украине], но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта, — сказал Песков.

Ранее он говорил, что любой период времени подходит для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Именно так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о целесообразности текущего момента для решения кризиса.

Согласно информации британских СМИ, американский план урегулирования предусматривает значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины. Информированные источники сообщают о возможном уменьшении личного состава ВСУ до 40% от текущих показателей.

До этого политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что США предлагают мирный план по украинскому конфликту с целью остановить продвижение российских войск. По его оценке, Вашингтон демонстрирует непоследовательную позицию, поскольку параллельно планирует ужесточение санкционного давления на Москву.

Дмитрий Песков
переговоры
Кремль
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
Мягкие акценты: подушки и пледы как инструмент дизайна
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов объяснил важность сокращения теневого сектора экономики
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.