США предлагают мирный план по украинскому конфликту, чтобы остановить наступление России, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, Вашингтон демонстрирует непоследовательность в своих подходах, поскольку одновременно планируют ужесточать санкции против Москвы.

Ждать нам от этого плана нечего. Это пока только идеи, проекты, обсуждения. Слава Богу, что там наконец зазвучали слова о гарантиях безопасности России и о новой архитектуре безопасности всей Европы. Это уже подвижки. Что касается всего остального, то там, допустим, говорится о Донбассе. А что с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями? Для меня разговоры про этот план — это продолжение попыток остановить наше наступление любым способом, — высказался Светов.

Он подчеркнул, что Россия последовательно продвигается вдоль линии боевого соприкосновения и открыта для переговоров. По мнению Светова, российская сторона должна спокойно следить за ситуацией, не теряя времени, и быть готовой к любым неожиданностям. Однако политолог добавил, что главное — это продолжать наступление ВС РФ на фронте.

Давайте посмотрим сочетание слов. Якобы [Дональд] Трамп (лидер Белого дома. — NEWS.ru) утвердил план, в то же время сенатор Соединенных Штатов говорит о том, что сегодня, когда они играли в гольф и президент объявил о необходимости начинать процесс принятия законопроекта о сокрушительных санкциях. Это тоже входит в 28 пунктов плана? — подытожил Светов.

Ранее сообщалось, что Трамп представил новый мирный план по разрешению конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов и был создан специальной группой. В команду вошли представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.