Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:47

«Ждать нечего»: политолог высказался о новом плане Трампа по Украине

Политолог Светов назвал план США по Украине попыткой остановить наступление РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США предлагают мирный план по украинскому конфликту, чтобы остановить наступление России, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, Вашингтон демонстрирует непоследовательность в своих подходах, поскольку одновременно планируют ужесточать санкции против Москвы.

Ждать нам от этого плана нечего. Это пока только идеи, проекты, обсуждения. Слава Богу, что там наконец зазвучали слова о гарантиях безопасности России и о новой архитектуре безопасности всей Европы. Это уже подвижки. Что касается всего остального, то там, допустим, говорится о Донбассе. А что с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями? Для меня разговоры про этот план — это продолжение попыток остановить наше наступление любым способом, — высказался Светов.

Он подчеркнул, что Россия последовательно продвигается вдоль линии боевого соприкосновения и открыта для переговоров. По мнению Светова, российская сторона должна спокойно следить за ситуацией, не теряя времени, и быть готовой к любым неожиданностям. Однако политолог добавил, что главное — это продолжать наступление ВС РФ на фронте.

Давайте посмотрим сочетание слов. Якобы [Дональд] Трамп (лидер Белого дома. — NEWS.ru) утвердил план, в то же время сенатор Соединенных Штатов говорит о том, что сегодня, когда они играли в гольф и президент объявил о необходимости начинать процесс принятия законопроекта о сокрушительных санкциях. Это тоже входит в 28 пунктов плана? — подытожил Светов.

Ранее сообщалось, что Трамп представил новый мирный план по разрешению конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов и был создан специальной группой. В команду вошли представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

США
Россия
Дональд Трамп
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.