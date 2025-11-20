Трамп лично утвердил новый мирный план по Украине NBC: Трамп одобрил план завершения конфликта на Украине из 28 пунктов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов, который должен помочь Киеву, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информацию высокопоставленного американского чиновника. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Он (план урегулирования. — NEWS.ru) включает в себя то, что нужно Украине для долгосрочного мира, — заявил он.

Источник утверждает, что основной целью плана является предоставление гарантий безопасности для всех сторон конфликта. По его словам, цель США — достижение устойчивого мирного урегулирования.

Ранее Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин осведомлен о его недовольстве медленными темпами разрешения украинского кризиса. Американский политик подчеркнул, что уже способствовал завершению восьми вооруженных конфликтов и теперь планирует остановить еще один.