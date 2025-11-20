Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 10:15

Трамп лично утвердил новый мирный план по Украине

NBC: Трамп одобрил план завершения конфликта на Украине из 28 пунктов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов, который должен помочь Киеву, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информацию высокопоставленного американского чиновника. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Он (план урегулирования. — NEWS.ru) включает в себя то, что нужно Украине для долгосрочного мира, — заявил он.

Источник утверждает, что основной целью плана является предоставление гарантий безопасности для всех сторон конфликта. По его словам, цель США — достижение устойчивого мирного урегулирования.

Ранее Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин осведомлен о его недовольстве медленными темпами разрешения украинского кризиса. Американский политик подчеркнул, что уже способствовал завершению восьми вооруженных конфликтов и теперь планирует остановить еще один.

Дональд Трамп
США
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трампа не стали приглашать на похороны именитого политика
На Западе увидели сигнал к окончанию конфликта на Украине
ЕС призвали разместить ядерное оружие из страха перед «Искандером»
В Европе решили обсудить новый план США по Украине
Работникам рассказали, как защититься от принудительного увольнения
«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Погода в Москве в пятницу, 21 ноября: ждать ли снегопад и сильный мороз
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.