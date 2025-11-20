Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 10:04

«Немного разочарован»: Трамп сделал новое заявление по Украине

Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования украинского конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин знает о его «разочаровании» темпами урегулирования украинского кризиса. По словам республиканца, он уже «разрешил восемь вооруженных конфликтов» и сейчас «намерен положить конец еще одному». Трансляция выступления главы государства шла на YouTube-канале Белого дома.

Я немного разочарован <...>, он (Путин. — NEWS.ru) это знает, — подчеркнул Трамп.

В то же время хозяин Белого дома выразил уверенность в том, что мир между Россией и Украиной будет достигнут. В Кремле, комментируя прежние аналогичные заявления политика, говорили, что «искреннее желание» Трампа добиться урегулирования «вызывает только позитивные чувства».

Ранее сообщалось, что украинские и европейские чиновники были потрясены, когда узнали о существовании нового плана США по урегулированию конфликта на Украине. По данным источника, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф начал работать над новым планом урегулирования еще в конце октября, после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе решили обсудить новый план США по Украине
Работникам рассказали, как защититься от принудительного увольнения
«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Погода в Москве в пятницу, 21 ноября: ждать ли снегопад и сильный мороз
Стоматолог назвала неожиданную опасность ночных перекусов
В горах Адыгеи ищут пропавшего туриста из Краснодара
Бастрыкин объяснил, кто взрастил украинских неонацистов
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.