«Немного разочарован»: Трамп сделал новое заявление по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин знает о его «разочаровании» темпами урегулирования украинского кризиса. По словам республиканца, он уже «разрешил восемь вооруженных конфликтов» и сейчас «намерен положить конец еще одному». Трансляция выступления главы государства шла на YouTube-канале Белого дома.

Я немного разочарован <...>, он (Путин. — NEWS.ru) это знает, — подчеркнул Трамп.

В то же время хозяин Белого дома выразил уверенность в том, что мир между Россией и Украиной будет достигнут. В Кремле, комментируя прежние аналогичные заявления политика, говорили, что «искреннее желание» Трампа добиться урегулирования «вызывает только позитивные чувства».

Ранее сообщалось, что украинские и европейские чиновники были потрясены, когда узнали о существовании нового плана США по урегулированию конфликта на Украине. По данным источника, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф начал работать над новым планом урегулирования еще в конце октября, после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.