20 ноября 2025 в 13:19

В Кремле назвали лучшее время для урегулирования конфликта на Украине

Песков: для разрешения конфликта на Украине мирным путем подходит любое время

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Любое время подходит для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, считает ли Москва настоящее время самым подходящим для решения украинского кризиса, передает ТАСС.

Любое время — лучшее для <...> урегулирования мирными политико-дипломатическими средствами, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные страны и политики ответят за втягивание Украины в конфликт с РФ. По его словам, те, кто снабжает Киев оружием, не уйдут от ответственности. Также он назвал 20 ноября знаковым днем, поскольку 80 лет назад начал работу Нюрнбергский трибунал.

До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что Москва всегда готова к диалогу с Киевом. Он пояснил, что под переговорами понимается не просто формальная встреча, а создание базы для демилитаризации Украины, закрепления ее внеблокового статуса и удаления «элементов нацистской идеологии» из законодательства страны.

