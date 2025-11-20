«Мы всегда готовы»: Слуцкий о возобновлении переговоров по Украине Депутат Госдумы Слуцкий: Россия всегда готова к переговорам по Украине

Россия всегда готова к переговорам по Украине, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва располагает профессиональной командой переговорщиков во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Мы к переговорам всегда готовы. <…> Важно, чтобы к переговорам реально была готова другая сторона. А не так, как было в 2022 году, когда документ, парафированный Давидом Арахамией (экс-главой украинской переговорной делегации. — NEWS.ru), был просто выброшен в корзину, — подчеркнул Слуцкий.

Парламентарий пояснил, что под переговорами понимается не просто формальная встреча, а создание базы для демилитаризации Украины, закрепления ее внеблокового статуса и удаления «элементов нацистской идеологии» из законодательства страны. Эти позиции неоднократно озвучивались президентом РФ Владимиром Путиным, и именно они должны лечь в основу будущих договоренностей, резюмировал депутат.

