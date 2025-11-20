Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:30

«Мы всегда готовы»: Слуцкий о возобновлении переговоров по Украине

Депутат Госдумы Слуцкий: Россия всегда готова к переговорам по Украине

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия всегда готова к переговорам по Украине, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва располагает профессиональной командой переговорщиков во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Мы к переговорам всегда готовы. <…> Важно, чтобы к переговорам реально была готова другая сторона. А не так, как было в 2022 году, когда документ, парафированный Давидом Арахамией (экс-главой украинской переговорной делегации. — NEWS.ru), был просто выброшен в корзину, — подчеркнул Слуцкий.

Парламентарий пояснил, что под переговорами понимается не просто формальная встреча, а создание базы для демилитаризации Украины, закрепления ее внеблокового статуса и удаления «элементов нацистской идеологии» из законодательства страны. Эти позиции неоднократно озвучивались президентом РФ Владимиром Путиным, и именно они должны лечь в основу будущих договоренностей, резюмировал депутат.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что руководство Украины устроило террор против собственного народа. По его словам, Киев ведет страну к гибели.

До этого финский политик Армандо Мема выразил мнение, что уход спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в отставку поможет окончанию конфликта на Украине. Эксперт считает, что именно Келлог являлся «подстрекателем войны».

Леонид Слуцкий
переговоры
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.