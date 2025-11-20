На Западе увидели сигнал к окончанию конфликта на Украине

На Западе увидели сигнал к окончанию конфликта на Украине Политик Мема: уход Келлога в отставку поможет окончанию конфликта на Украине

Уход спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в отставку поможет окончанию конфликта на Украине, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети Х. По его мнению, Келлог являлся «подстрекателем войны».

Келлог скоро прекратит свою работу в качестве спецпредставителя по Украине. На одного подстрекателя войны, работающего на разрушение Украины, меньше. На шаг ближе к миру, — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Келлог может покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года. Уход дипломата лишит Киев ключевого союзника в Белом доме. Информацию подтвердили четыре независимых источника.

До этого полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Трампу не следует слушать Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.