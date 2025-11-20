Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 13:06

«Обязательно»: Володин предупредил наводнивший Украину оружием Запад

Володин: Запад ответит за втягивание Украины в конфликт с Россией

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Западные страны и политики ответят за то, что втянули Украину в конфликт с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, те, кто снабжает Киев оружием, не уйдут от ответственности.

Те, кто втянул Украину в войну, наводнил ее оружием, поддержал неонацистский режим, обязательно будут привлечены к ответственности, — подчеркнул парламентарий.

Он назвал 20 ноября знаковым днем, поскольку 80 лет назад начал работу Нюрнбергский трибунал. Однако те, кто возглавляет Еврокомиссию и ряд государств Европы, забыли об этом, отметил Володин.

По его мнению, все то, что делает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон — это то же самое, что делали нацистские преступники. Именно они взрастили неонацистский режим на Украине, и им придется за это отвечать, резюмировал Володин.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия всегда готова к переговорам по Украине. По его словам, Москва располагает профессиональной командой переговорщиков во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

