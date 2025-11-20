На Западе узнали, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана

На Западе узнали, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана The Economist: мирный план США предусматривает масштабное сокращение ВСУ

Американская инициатива по урегулированию конфликта на Украине включает значительное сокращение личного состава украинской армии, сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на информированные источники. Согласно данным авторов, численность ВСУ может быть уменьшена до 40% от текущих показателей.

Как уточнил корреспондент издания Оливер Кэрролл в своей публикации в соцсети X, это означает сокращение армии в 2,5 раза. Журнал также подтвердил сведения о том, что Белый дом решил представить свои предложения сейчас в связи с ослаблением позиций президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала в стране.

При этом, как отмечает The Economist, в настоящий момент остается неясным происхождение данного плана. Издание указывает, что он мог стать результатом системной работы администрации президента США Дональда Трампа, либо быть личной инициативой его спецпосланника Стива Уиткоффа.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru предположил, что США предлагают мирный план по украинскому конфликту, чтобы остановить наступление России. По его мнению, Вашингтон демонстрирует непоследовательность в своих подходах, поскольку одновременно планируют ужесточать санкции против Москвы.