Украина осудила США за план по решению конфликта FT: Украине не понравился план США по урегулированию конфликта

Украинские официальные лица подвергли критике предложенный США план урегулирования конфликта на Украине, сообщает Financial Times. Киевские чиновники заявили о необходимости существенных изменений документа для его возможной реализации, так как предложения выглядят как «очень однотипные».

По данным британского издания, украинская сторона ознакомилась с содержанием мирного плана, разработанного американскими дипломатами. Официальные лица в Киеве выразили сомнения в возможности реализации документа в его текущей редакции.

Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что... без существенных изменений он не будет реализован на Украине, — указано в публикации.

Ранее сообщалось, что американские предложения включают сокращение военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ, придание русскому языку статуса государственного на Украине, отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности Вооруженных сил Украины. Согласно предложениям, размещение иностранных войск на Украине будет запрещено, а Киев больше не получит западное оружие, способное наносить удары по глубинной территории России.