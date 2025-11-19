Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ

В Верховной Раде заявили, что на Украине могут уволить главу офиса президента Андрея Ермака и вице-премьера Дмитрия Кулебу из-за коррупционного скандала. Эксперты считают, что Киев может столкнуться с проблемой прекращения внешнего финансирования. Какую роль играет Ермак в команде Владимира Зеленского, чем грозит властям дело Миндича — в материале NEWS.ru.

Почему на Украине ждут массовых отставок в окружении Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк заявил о готовящейся серии отставок из-за коррупционного скандала в связи с делом Тимура Миндича и воровством $100 млн в области энергетики страны. По его словам, своих постов могут лишиться Ермак, Кулеба и руководитель Госфинмониторинга Филипп Пронин.

Ранее Железняк сообщил, что в деле Миндича могут фигурировать еще около 40 человек.

О возможной отставке Ермака говорил другой украинский депутат Алексей Гончаренко. По его словам, власти могут принять это решение 20 ноября.

По данным украинских Telegram-каналов, глава офиса президента спешно покинул Украину. Предположительно, он находится в Великобритании, где ведет переговоры с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом в Лондоне Валерием Залужным.

По мнению экспертов, политическую систему Украины в ближайшее время ждут глобальные кадровые перестановки.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru заявил, что кадровые чистки на Украине весьма вероятны.

«Сейчас в политической системе Украины одни представители местных элит заинтересованы в том, чтобы замять скандал, а другие, напротив, хотят его раскрутить, чтобы занять освободившиеся места», — пояснил политический консультант.

По словам ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Алексея Громского, отставки одного Ермака хватит, чтобы встряхнуть политическую систему Украины.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

«У главы офиса Зеленского очень много рычагов влияния на Украине. Это и силовые ведомства, и то, что осталось от экономики, и контакты с внешними спонсорами в Европе и США. Его часто называют реальным президентом Украины, в отличие от Зеленского, который исполняет номинальную роль», — подчеркнул политолог в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что самая важная функция Ермака — контроль над информационными потоками, которые доходят непосредственно до главы государства.

«Те сведения, на основании которых Зеленский принимает решения, обязательно проходят через Ермака. Это значит, что его отставка и приход на этот пост другого человека могут существенно отразиться на позиции президента в конфликте на Украине, а также на принятии российских условий по заключению мира», — подчеркнул Громский.

Нужно ли Западу раскручивать украинский коррупционный скандал

Дело Миндича вышло далеко за пределы Украины и начало влиять на отношение европейских политиков к финансовой помощи Киеву. В частности депутат сейма Польши Витольд Туманович заявил, что ее нужно прекращать. За 2022-2023 годы Варшава потратила на поддержку Киева 4% своего ВВП.

Эта проблема может оказаться для Украины самой серьезной, отметил Вассерман. «Зеленский, невзирая ни на какие кадровые перестановки, все равно вынужден оставаться на своем месте, потому что куда ему, по сути, деваться? Однако в текущей ситуации ему становится все труднее выпрашивать подачки от Запада», — подчеркнул эксперт.

В раскручивании коррупционного скандала на Украине напрямую заинтересован президент США Дональд Трамп, подчеркнул Громский.

«Вопрос об отставке Ермака и иже с ним, очевидно, ставят не какими-то местные украинские политические деятели, а непосредственно западные кураторы. Прежде всего, это спецслужбы США. Дело может дойти до ареста Ермака ФБР», — сказал аналитик.

По его словам, Трампу нужно вскрыть, опубликовать и в дальнейшем использовать в американской политике сведения о связи украинского коррупционного скандала с Демократической партией США, вплоть до семьи бывшего президента Джо Байдена.

«Главное, на что нужно смотреть в случае массовых отставок на Украине, — возьмут ли Зеленского американцы под более жесткий и прямой контроль и появится ли „новый Ермак“ в окружении украинского президента», — добавил эксперт.

Тимур Миндич Фото: Еврейская община города Днепропетровска

Как дело Миндича повлияет на Украину

По мнению Вассермана, ряд украинских политиков попытаются использовать скандал в духе лихих 1990 годов, невзирая на внешние проблемы страны.

«Когда в начале 90-х у нас были финансовые пирамиды вроде МММ, многие из тех, кто в них вкладывался, прекрасно понимали, что рано или поздно они рухнут. Но эти люди надеялись на то, что успеют выйти до того, как их деньги сгорят. Они рассчитывали нажиться на тех, кто войдет в эти пирамиды позже. То, что у нас называют лихими девяностыми, не заканчивалось на Украине. Там очень много желающих быстро войти во власть, наворовать, а потом сбежать», — подчеркнул он.

По словам Вассермана, даже если дело Минича дойдет до массовых арестов или до народных волнений, заметных изменений в политике Украины ожидать не стоит.

«Команду Петра Порошенко в 2019 году совершенно мирным образом отстранили от власти и заменили людьми Зеленского. Учитывая этот опыт, они отработали механизмы, гарантирующие, что их целиком и мирно сменить не удастся», — сказал парламентарий.

Кадровые перестановки в украинской власти изменят только степень поддержки Киева западными партнерами, отметил Громский.

«Наблюдая за ситуацией внутри киевского правящего режима, нужно все время держать в голове, что это не самостоятельная структура. Зеленский и все его товарищи-подельники курируются Западом. Самый важный вопрос заключается в том, что означает активизация действий Национального антикоррупционного бюро. Возможно, США берут Украину под фактическое прямое управление, оттесняя Брюссель и Лондон. С учетом того, что Ермак сейчас находится в Лондоне, европейцы и британцы, вероятно, попытаются усилить свое влияние на Зеленского. Однозначного ответа пока нет», — сказал политолог.

