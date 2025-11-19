Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 01:28

Глава офиса Зеленского срочно вылетел в европейскую страну

«Бабель»: Ермак вылетел в Великобританию на встречу с Залужным

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в условиях острого коррупционного скандала отправляется с визитом в Лондон, сообщил Telegram-канал «Бабель» со ссылкой на два источника. Основной целью его поездки станет встреча с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным.

При этом предмет их беседы остается неизвестным. Ранее Ермак уже летал к Залужному осенью 2024 года с просьбой остаться в команде, но тогда генерал ответил отказом, сославшись на нежелание думать о политике во время войны.

Ранее сообщалось, что запланированные в Турции американо-украинские переговоры внезапно отменили. Как сообщил журналист издания The Economist Оливер Кэррол. Встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком должна была состояться 19 ноября. Кэррол со ссылкой на информированный источник объяснил, что американский дипломат не мог знать заранее о разгорающемся на Украине коррупционном скандале. Поэтому его визит отменили.

