Стало известно о срыве американо-украинских переговоров в Турции The Economist: встречу Уиткоффа и Ермака отменили из-за коррупционного скандала

Запланированные в Турции американо-украинские переговоры внезапно отменили, сообщил в социальной сети Х журналист издания The Economist Оливер Кэррол. Встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком была запланирована на 19 ноября.

Кэррол со ссылкой на информированный источник объяснил, что американский дипломат не мог знать заранее о разгорающемся на Украине коррупционном скандале. Поэтому его визит отменили.

Мне говорят, что Уиткофф, возможно, не осознавал скандала, в который он ввязывался, соглашаясь на встречу, — написал журналист.

Ситуацию прокомментировал в соцсетях спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он иронично отметил, что от «золотого унитаза до мира» всего один шаг.

Как я понимаю из публичных источников, это должны были быть переговоры Уиткофф — Зеленский, а не Уиткофф — Ермак, — написал Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев по-прежнему не демонстрирует желания участвовать в переговорах с Москвой. Украинская сторона «юлит», когда речь заходит о конкретных шагах, констатировал он. Оценивая прогресс в переговорном процессе, Песков сказал: «Воз и ныне там».