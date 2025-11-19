Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 00:42

Стало известно о срыве американо-украинских переговоров в Турции

The Economist: встречу Уиткоффа и Ермака отменили из-за коррупционного скандала

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Запланированные в Турции американо-украинские переговоры внезапно отменили, сообщил в социальной сети Х журналист издания The Economist Оливер Кэррол. Встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком была запланирована на 19 ноября.

Кэррол со ссылкой на информированный источник объяснил, что американский дипломат не мог знать заранее о разгорающемся на Украине коррупционном скандале. Поэтому его визит отменили.

Мне говорят, что Уиткофф, возможно, не осознавал скандала, в который он ввязывался, соглашаясь на встречу, — написал журналист.

Ситуацию прокомментировал в соцсетях спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он иронично отметил, что от «золотого унитаза до мира» всего один шаг.

Как я понимаю из публичных источников, это должны были быть переговоры Уиткофф — Зеленский, а не Уиткофф — Ермак, — написал Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев по-прежнему не демонстрирует желания участвовать в переговорах с Москвой. Украинская сторона «юлит», когда речь заходит о конкретных шагах, констатировал он. Оценивая прогресс в переговорном процессе, Песков сказал: «Воз и ныне там».

США
Турция
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава офиса Зеленского срочно вылетел в европейскую страну
Массовая авария произошла в центре Москвы
Убийца 11-летней девочки из Нижнего Тагила хочет на свободу: его отпустят?
Ученые заявили о связи между содержанием кошек и шизофренией
Москвичам пообещали завершение осенней погоды
Россиянам объяснили, кто может получать пенсию 80 тыс. рублей
Стало известно о срыве американо-украинских переговоров в Турции
«Тайны следствия», личная жизнь, слухи об эмиграции: где сейчас Ковальчук
Белоусов назвал главную силу армии на фронте
«Всех их подкосило»: лифт с четырьмя жильцами рухнул в Пскове
Суд отказался считать Сафронова отцом еще одного ребенка
Варшава вызвала представителя России в МИД
Приметы 19 ноября — Павел Ледостав: зима уже на пороге!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 ноября 2025 года
Скандал на шоу «Звезды под капельницей»: чем отличились Волочкова, Джигурда
Первые сигналы с «инопланетного корабля»: что известно об объекте 3I/ATLAS
Хирурги ФМБЦ провели пациенту уникальную операцию
В Москве испытают новый вид автобуса
Силы ПВО защитили восемь регионов России от дронов ВСУ
Названа дата первого полета российского истребителя Су-75
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.