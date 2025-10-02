«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной Песков: процесс переговоров с Украиной не двигается с места

Киев не демонстрирует желания участвовать в переговорах с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК. По словам представителя президента, украинская сторона «юлит», когда речь заходит о конкретных шагах. Оценивая прогресс в переговорном процессе, Песков сказал: «Воз и ныне там».

Киевская сторона абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы, более того — никакого ответа не получено. Никакого желания из Киева не проявлено, — подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства отдельно отметил, что Кремль исходит из пожеланий президента России Владимира Путина. Он выразил готовность дать украинским делегатам все гарантии, если те приедут на переговоры в Москву.

Мы сразу услышали от киевского режима отповедь, отказ, что «никуда мы не поедем, это несерьезное предложение». Ну а почему мы принимаем эту позицию киевского режима как данность? Почему бы не приехать? Если ты открыт для диалога, почему ты не приезжаешь? — высказался Песков.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев не отвечает на инициативы Москвы. По его словам, Украина тормозит переговорный процесс и организовывает провокации для обострения ситуации.