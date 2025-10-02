В МИД России объяснили, почему ситуация на Украине все еще не урегулирована

В МИД России объяснили, почему ситуация на Украине все еще не урегулирована Мирошник: власти Украины тормозят переговоры с Россией и устраивают провокации

Руководство Украины тормозит переговорный процесс и организовывает провокации для обострения ситуации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, ряд российских городов находится под обстрелами с украинской стороны, потому что Киев отыгрывается на мирных жителях за свои провалы на фронте.

Сейчас они всячески тормозят переговорный процесс, причем тормозят переговорный процесс не только в виде того, что ничего не делают, но и проводится целый ряд провокаций: идет обострение на земле, идут обстрелы, гибнет большое количество людей, — высказался Мирошник.

Ранее украинские дроны совершили авианалет в Воронежской области. Были повреждены два жилых дома, где выбило стекла из окон и дверь, хозяйственные постройки и один автомобиль. Губернатор региона Александр Гусев позже сообщили, что при налете никто их жителей не пострадал.

Всего в ночь на 2 октября российские силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников. Из них 38 уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью. Атаке также подверглись Саратовская, Ростовской и Волгоградская области.