Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 15:00

В МИД России объяснили, почему ситуация на Украине все еще не урегулирована

Мирошник: власти Украины тормозят переговоры с Россией и устраивают провокации

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Руководство Украины тормозит переговорный процесс и организовывает провокации для обострения ситуации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, ряд российских городов находится под обстрелами с украинской стороны, потому что Киев отыгрывается на мирных жителях за свои провалы на фронте.

Сейчас они всячески тормозят переговорный процесс, причем тормозят переговорный процесс не только в виде того, что ничего не делают, но и проводится целый ряд провокаций: идет обострение на земле, идут обстрелы, гибнет большое количество людей,высказался Мирошник.

Ранее украинские дроны совершили авианалет в Воронежской области. Были повреждены два жилых дома, где выбило стекла из окон и дверь, хозяйственные постройки и один автомобиль. Губернатор региона Александр Гусев позже сообщили, что при налете никто их жителей не пострадал.

Всего в ночь на 2 октября российские силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников. Из них 38 уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью. Атаке также подверглись Саратовская, Ростовской и Волгоградская области.

СВО
Украина
Россия
переговоры
Родион Мирошник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.