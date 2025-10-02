Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 07:59

Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА

Два дома получили повреждения при атаке 38 БПЛА на Воронежскую область

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Два жилых дома, хозяйственные постройки и автомобиль оказались поврежденными в Воронежской области на фоне атаки 38 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Режим опасности атаки ВСУ в регионе остался неизменным, подчеркнул губернатор.

В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль, — отметил он.

Утром появилась информация, что в ночь на 2 октября силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 38 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью соответственно.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за инцидента никто не пострадал. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в трех районах, уточнил губернатор.

БПЛА
автомобили
губернаторы
Воронежская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая Дурова продала свою квартиру в Петербурге
Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября
Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА
Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября
Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено
Карлсон жестко прошелся по американским наемникам в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика
Закону о беспилотном движении в России дадут импульс до конца этого года
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер
Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине
Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене
Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов
Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео
Москва

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.