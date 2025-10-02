Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА Два дома получили повреждения при атаке 38 БПЛА на Воронежскую область

Два жилых дома, хозяйственные постройки и автомобиль оказались поврежденными в Воронежской области на фоне атаки 38 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Режим опасности атаки ВСУ в регионе остался неизменным, подчеркнул губернатор.

В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль, — отметил он.

Утром появилась информация, что в ночь на 2 октября силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 38 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью соответственно.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за инцидента никто не пострадал. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в трех районах, уточнил губернатор.