Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

В ночь на 2 октября силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 38 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью соответственно.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным министерства, 10 украинских БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, по семь и четыре над Ростовской и Волгоградской областями соответственно. Еще два — над территорией Пензенской области.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В ночь на 1 октября силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. В Минобороны России сообщили, что по восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.