Тюменских школьников перевели на актированный день В Тюмени школы перешли на актированный учебный день из-за холодов

В среду, 25 декабря, в школах Тюмени был объявлен режим актировки из-за резкого похолодания, сообщила мэрия. В областной столице администрация приняла решение оставить дома учеников 1–4 классов первой смены.

Власти большинства районов области также ввели ограничения на посещение школ, чтобы не подвергать детей риску обморожения по пути на учебу. Наиболее суровая ситуация сложилась в Тобольске, где столбики термометров опустились до отметки в минут 33 градуса. При таких метеоусловиях очные занятия были отменены для более широкой группы учащихся — с 1 по 9 классы включительно.

Ранее Якутия официально стала самым холодным местом на планете: в Покровске столбики термометров опустились до рекордной отметки в минус 51. В тройку мировых лидеров по морозам также вошли метеостанция Сухана и село Крест-Хальджай. По данным Гидрометцентра, все три самые холодные точки Земли на данный момент сосредоточены на территории одной республики.

До этого синоптик Михаил Семенов рассказал, что с большой долей вероятности в новогоднюю ночь в Центральной России будет стоять по-настоящему зимняя погода. По его словам, очередной цикл похолодания придется на 25–27 декабря.