Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:35

Тюменских школьников перевели на актированный день

В Тюмени школы перешли на актированный учебный день из-за холодов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В среду, 25 декабря, в школах Тюмени был объявлен режим актировки из-за резкого похолодания, сообщила мэрия. В областной столице администрация приняла решение оставить дома учеников 1–4 классов первой смены.

Власти большинства районов области также ввели ограничения на посещение школ, чтобы не подвергать детей риску обморожения по пути на учебу. Наиболее суровая ситуация сложилась в Тобольске, где столбики термометров опустились до отметки в минут 33 градуса. При таких метеоусловиях очные занятия были отменены для более широкой группы учащихся — с 1 по 9 классы включительно.

Ранее Якутия официально стала самым холодным местом на планете: в Покровске столбики термометров опустились до рекордной отметки в минус 51. В тройку мировых лидеров по морозам также вошли метеостанция Сухана и село Крест-Хальджай. По данным Гидрометцентра, все три самые холодные точки Земли на данный момент сосредоточены на территории одной республики.

До этого синоптик Михаил Семенов рассказал, что с большой долей вероятности в новогоднюю ночь в Центральной России будет стоять по-настоящему зимняя погода. По его словам, очередной цикл похолодания придется на 25–27 декабря.

Тюмень
школы
школьники
морозы
Тюменская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
«Расходный материал»: раскрыто, сколько тяжелых дронов необходимо ВС РФ
История с родившей в Чили женой депутата получила продолжение
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.