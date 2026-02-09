Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания Экстремальные морозы на Восточном побережье США затронут до 80 млн человек

Экстремально низкие температуры на Восточном побережье США могут затронуть около 80 млн человек, сообщил телеканал ABC. Предупреждения о морозах распространяются на несколько регионов и штатов.

Национальное метеобюро США объявило предупреждения об экстремальных заморозках в регионе Новая Англия, а также в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. В отдельных районах этих территорий температура воздуха может снизиться до -36 градусов. В штате Нью-Йорк синоптики прогнозируют наиболее сильные морозы за последние два десятилетия, где температура может опуститься до -27 градусов.

Зона похолодания также охватывает северо-восточные штаты, включая Мичиган, Миннесоту и Огайо. В этих регионах понижение температуры сопровождается снегопадами, которые осложняют погодную обстановку.

Ранее сообщалось, что в Польше из-за сильных морозов погибли более 50 человек. Среди жертв — люди, живущие в заброшенных зданиях. Помимо погибших, есть и пострадавшие от переохлаждения — их 36 человек.

До этого стало известно, что страны Европы интенсивно используют свои зимние запасы природного газа. Из подземных хранилищ уже извлечено свыше 81% запасенного топлива. В частности, газовые хранилища в Нидерландах, Франции и Германии опустели до рекордно низких для данного времени года отметок.