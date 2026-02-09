Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:30

Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания

Экстремальные морозы на Восточном побережье США затронут до 80 млн человек

США. Нью-Йорк США. Нью-Йорк Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Экстремально низкие температуры на Восточном побережье США могут затронуть около 80 млн человек, сообщил телеканал ABC. Предупреждения о морозах распространяются на несколько регионов и штатов.

Национальное метеобюро США объявило предупреждения об экстремальных заморозках в регионе Новая Англия, а также в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. В отдельных районах этих территорий температура воздуха может снизиться до -36 градусов. В штате Нью-Йорк синоптики прогнозируют наиболее сильные морозы за последние два десятилетия, где температура может опуститься до -27 градусов.

Зона похолодания также охватывает северо-восточные штаты, включая Мичиган, Миннесоту и Огайо. В этих регионах понижение температуры сопровождается снегопадами, которые осложняют погодную обстановку.

Ранее сообщалось, что в Польше из-за сильных морозов погибли более 50 человек. Среди жертв — люди, живущие в заброшенных зданиях. Помимо погибших, есть и пострадавшие от переохлаждения — их 36 человек.

До этого стало известно, что страны Европы интенсивно используют свои зимние запасы природного газа. Из подземных хранилищ уже извлечено свыше 81% запасенного топлива. В частности, газовые хранилища в Нидерландах, Франции и Германии опустели до рекордно низких для данного времени года отметок.

