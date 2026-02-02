Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:17

В СВР раскрыли коварные планы Франции на Мадагаскар

СВР: Франция прорабатывает пути свержения президента Мадагаскара

Антананариву, Мадагаскар Антананариву, Мадагаскар Фото: Sitraka Rajaonarison/XinHua/Global Look Press
Франция прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины и восстановления лояльного Парижу режима, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В разведке связали эти планы с курсом нового руководства Мадагаскара на развитие отношений со странами БРИКС.

Другой предмет деструктивного внимания руководства Франции — Мадагаскар, где в октябре 2025 года к власти пришли силы, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС. В Париже прорабатывают пути свержения нового президента страны М. Рандрианирины и «восстановления лояльного режима», — говорится в публикации.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция пытается организовать неоколониальные перевороты в африканских государствах и добиться «политического реванша» на континенте. По информации ведомства, глава французского государства Эммануэль Макрон санкционировал спецслужбам выполнение плана по устранению «неугодных лидеров» африканских стран. Кроме того, в СВР утверждают, что Париж начал оказывать открытую поддержку террористам «различных мастей», которые, по мнению разведки, превращаются в ее главных партнеров в некоторых районах Африки.

Доцент РАНХиГС Николай Гапоненко указал, что Франция подвергает риску свою модель социального государства. По его мнению, стране следует вернуться к голлистской традиции, чтобы выступить в роли связующего звена между Востоком и Западом.

