Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 02:09

В европейских хранилищах зафиксированы рекордно низкие запасы газа

«Газпром»: европейские страны отобрали более 80% от закачанного газа

Cжиженный природный газ (СПГ) Cжиженный природный газ (СПГ) Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские страны активно расходуют газовые запасы, подготовленные к зиме. Как говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома», из подземных хранилищ (ПХГ) уже отобрано более 81% закачанного объема.

При этом заполненность хранилищ в Нидерландах, Франции и Германии достигла исторических минимумов для текущей даты. Информация основана на данных европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов – 27,8% – минимальный на эту дату за всю историю наблюдений, — указано в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что Европа продолжает активно расходовать топливо из хранилищ, несмотря на то что отопительный сезон еще не завершен. Как пояснила компания, технологическое сокращение запасов в ПХГ негативно сказывается на их производительности. Ситуация демонстрирует высокий уровень потребления и напряженность на европейском газовом рынке в условиях отсутствия прежних объемов долгосрочных поставок из России.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники Евросоюза, игнорируя позицию Венгрии и Словакии по вопросу поставок энергоресурсов из России, хотят полностью утопить ЕС. По ее словам, конфронтация с Россией евробюрократам оказалась важнее интересов стран — участниц объединения.

Европа
газ
хранилище
запасы
