Застрявшим на Кубе россиянам пришлось переехать В посольстве России сообщили о переезде туристов на Кубе ради экономии

Некоторых российских туристов переселили в другие гостиницы в связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией, сообщило посольство России в Гаване в своем Telegram-канале. Дипломаты уточнили, что целью переезда стала экономия ресурсов.

По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы действительно были переселены из своих отелей в другие гостиницы. Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов, — сказано в публикации.

Ранее появилась информация, что россиян принудительно переселяют из пятизвездочных кубинских отелей в более дешевые гостиницы из-за топливного кризиса. Сообщалось, что за последние дни туристов выселили из престижных отелей Domina Marina Varadero 5, Valentin Patriarca 5 и Paradisus Varadero 5. В ближайшее время закроются и четырехзвездочные комплексы Villa Gale, Bella Costa, Tuxpan, Palma Real и Caleta.

До этого сообщалось, что порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива. В Российском союзе туриндустрии заверили, что все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме.