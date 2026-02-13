Отельер рассказал, как изменятся правила предоставления гостиничных услуг

Гостиницы России обяжут возвращать предоплату при аннулировании заказа в день заезда, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Изменения вступят в силу с марта.

Он рассказал, что сейчас отели и гостиницы жалуются на ситуации, когда одному гостю доступен одновременный заказ даже пяти номеров, четыре из которых он может отменить. По словам Прасова, таких бронирований около 10% от общего количества, и они приводят к серьезным потерям.

Отельер подчеркнул, что изменится также порядок заселения. По его словам, теперь гости смогут заселяться с помощью загранпаспорта или водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России начинают действовать обновленные правила предоставления гостиничных услуг, нововведения затронут процедуры бронирования, отмены заезда и регистрации гостей. Соответствующее постановление правительства унифицирует требования для всех типов средств размещения: от отелей до кемпингов.