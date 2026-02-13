В России изменятся правила заселения в гостиницы Правительство РФ утвердило новые правила работы гостиниц с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России начинают действовать обновленные правила предоставления гостиничных услуг, нововведения затронут процедуры бронирования, отмены заезда и регистрации гостей. Соответствующее постановление правительства унифицирует требования для всех типов средств размещения: от отелей до кемпингов.

Согласно документу, теперь гостиница обязана ждать постояльца в течение суток с момента запланированного заселения до расчетного часа следующего дня. Отменить бронь в этот период невозможно.

Если гость отказался от номера до дня заезда, ему вернут полную стоимость. При поздней отмене или неявке с него удержат оплату за одни сутки.

При этом отели по-прежнему должны бесплатно вызывать скорую, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию и будить постояльцев по запросу. Кроме того, в этом году россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам.

Ранее сообщалось, что с 28 марта граждане РФ получат возможность заселяться в гостиницы без предъявления бумажного паспорта. Подтвердить свою личность можно будет с помощью специального QR-кода. Данная мера продолжает политику государства по внедрению цифрового идентификатора в повседневную жизнь.