В России появится новый способ заселения в отели С 28 марта россияне смогут заселяться в отели по QR-коду

С 28 марта россияне смогут использовать QR-код для подтверждения личности в гостиницах вместо паспорта, передает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Это нововведение станет еще одним шагом в расширении использования цифрового ID в России.

Ранее цифровой ID применялся в кино, музеях, офисных зданиях с системой контроля доступа, магазинах для приобретения товаров с возрастным ограничением 18+, а также для отправки и получения посылок и заказных писем. Он создается на основе данных, предоставленных через портал госуслуг. Для этого совершеннолетним гражданам России потребуется загранпаспорт нового поколения, водительские права или зарегистрированная биометрия. Кроме того, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и пройти регистрацию в системе.

Цифровой ID действует исключительно на том устройстве, где он был сгенерирован. QR-код обновляется каждые полминуты, и его невозможно сохранить в виде скриншота — вместо этого отобразится белый или черный экран. Проверяющий сможет увидеть только подтверждение статуса, а персональные данные, включая имя и дату рождения, останутся недоступными.

Ранее сообщалось, что в некоторых случаях продавцы могут настаивать на оплате через QR-код, однако Роспотребнадзор предупреждает, что это нарушает права потребителей. Покупатель имеет право отказаться от оплаты таким способом. Если магазин отказывается принимать наличные или оплату картой, это считается нарушением.