Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 06:05

Миллионы россиян получат льготы через QR-код

Соцфонд: 4,8 млн россиян трех категорий получат льготы через QR-код

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Около 4,8 миллиона жителей России уже используют QR-код для получения социальных льгот и услуг, сообщили в Соцфонде РИА Новости. Цифровое удостоверение заменяет бумажные справки для пенсионеров, многодетных семей и людей с инвалидностью. Такой формат упрощает доступ к господдержке и защищает персональные данные.

QR-код, который можно предъявить через «Госуслуги» или приложение MAX, служит подтверждением права на различные меры поддержки. С его помощью можно получить скидки в магазинах, бесплатный проезд или посетить музей.

Пенсионеры, многодетные родители и люди с инвалидностью сегодня могут получать услуги по куар-коду. Он является цифровым аналогом бумажных и пластиковых удостоверений и подтверждает льготный статус владельца, а также право на меры поддержки, — говорится в сообщении ведомства.

Перевод льгот в цифру минимизирует риск потери документов и мошенничества, подчеркнули в Соцфонде. При сканировании кода проверяется только факт наличия льготного статуса, а конфиденциальная информация, например, размер пенсии, остается скрытой. Это ускоряет получение услуг и делает его более безопасным.

Ранее появилась информация, что Соцфонд России обновил пенсии для 400 тыс. россиянок, воспитавших пятерых и более детей. По данным ведомства, вопрос стоит в приоритете и ведется даже в праздничные дни. При этом большую часть пенсий пересчитали без подачи заявления.

соцфонды
Россия
QR-коды
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США увидели ловушку для Евросоюза из-за разрыва связей с Россией
Российский голкипер подрался с американским вратарем в матче НХЛ
Нутрициолог рассказала, какие витамины помогают коже сиять зимой
Точный удар по тылам ВСУ в районе Купянска: успехи ВС РФ к утру 20 января
В России могут запретить два сериала по культовым произведениям фэнтези
ПВО сбила дроны ВСУ в небе над Ростовской областью
«Нас не считают за людей»: как Европа устроила геноцид в Гренландии
Названо блюдо, способное заменить любые БАДы
Статистика раскрыла потери Европы от «гренландских» пошлин Трампа
На Харьковском направлении ВСУ спрятали мины под кучей мусора
Диетолог раскрыла, как правильно выбирать куриное мясо
Россиянам объяснили, как бороться с горами мусора под снегом
К чему снится убегать от медведя: предвестие беды или удачи?
Миллионы россиян получат льготы через QR-код
Личная жизнь, страшный диагноз: как сейчас живет борющийся с раком Алдонин
Психолог ответила, как распознать психопата по первым тревожным сигналам
Трамп избегает личной встречи с одним из европейских политиков
Сон про укус змеи: что ждет в реальности — полное толкование
Рособрнадзор назвал пороговые баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
Британия испугалась того, что Трамп предложил Путину
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.