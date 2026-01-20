Миллионы россиян получат льготы через QR-код

Около 4,8 миллиона жителей России уже используют QR-код для получения социальных льгот и услуг, сообщили в Соцфонде РИА Новости. Цифровое удостоверение заменяет бумажные справки для пенсионеров, многодетных семей и людей с инвалидностью. Такой формат упрощает доступ к господдержке и защищает персональные данные.

QR-код, который можно предъявить через «Госуслуги» или приложение MAX, служит подтверждением права на различные меры поддержки. С его помощью можно получить скидки в магазинах, бесплатный проезд или посетить музей.

Пенсионеры, многодетные родители и люди с инвалидностью сегодня могут получать услуги по куар-коду. Он является цифровым аналогом бумажных и пластиковых удостоверений и подтверждает льготный статус владельца, а также право на меры поддержки, — говорится в сообщении ведомства.

Перевод льгот в цифру минимизирует риск потери документов и мошенничества, подчеркнули в Соцфонде. При сканировании кода проверяется только факт наличия льготного статуса, а конфиденциальная информация, например, размер пенсии, остается скрытой. Это ускоряет получение услуг и делает его более безопасным.

