27 января 2026 в 17:24

Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом

Роспотребнадзор: покупатель вправе отказаться от оплаты QR-кодом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Покупатель вправе отказаться от оплаты QR-кодом, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что продавец, настаивающий на определенном способе оплаты, нарушает права потребителя.

Если продавец отказывается принимать наличные или оплату картой, настаивая только на QR-коде, это является прямым нарушением прав потребителя. Магазин не имеет права навязывать этот метод как единственно возможный или приоритетный, — рассказали в ведомстве.

Россиянам, сталкивающимся с таким нарушением прав, посоветовали фиксировать факт — сделать фото, видео или сохранить чек. Затем можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в общество по защите прав потребителей.

Ранее экономист Дарья Динец рассказала, что торговые точки в последнее время все чаще предлагают покупателям расплачиваться через QR-код, однако этот способ оплаты не всегда удобен для клиента. Эксперт объяснила, что оплата через QR-код выгоднее для продавцов, поскольку позволяет им сэкономить на комиссии за эквайринг.

