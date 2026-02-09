Зимняя Олимпиада — 2026
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства

Правительство поддержало изменения в порядке назначения единого пособия

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Правительственная комиссия одобрила поправки к закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», передает РИА Новости. Они предполагают, что право на единое пособие появится только после пяти лет проживания в России в статусе гражданина. Как пишет агентство, изменения затронут назначение выплат беременным женщинам и детям до 17 лет.

Законопроект сужает круг получателей пособия, вводя ценз оседлости именно в гражданском статусе и приоритизируя поддержку для тех, кто имеет более длительную и устойчивую правовую связь с государством, — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Новое правило не затронет тех, кто получил российское гражданство по рождению или в результате признания гражданином страны, а также участников программы добровольного переселения соотечественников. Кроме того, ограничения не будут распространяться на ветеранов боевых действий, бойцов СВО и их родственников.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что дефицит кадров в России и увеличение продолжительности жизни не станут причиной для нового повышения пенсионного возраста. По его мнению, в сегодняшних реалиях основной резерв рынка труда — жители страны в возрасте от 18 до 27 лет. Сотрудники старших возрастов также остаются ценнейшим активом для работодателей, добавил он.

