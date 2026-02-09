Аэропорт Геленджика закрыли ради безопасности

В аэропорту Геленджика временно ограничили прием и отправку авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

Ранее специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». По сообщению источника, проверку организовали по поручению замминистра транспорта Владимира Потешкина. В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что изъяли дефектные калибраторы из эксплуатации.

До этого в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны. Продукты были изготовлены в домашних условиях и не имели разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.